ביצ'נקו נשא את הדגל בטקס הפתיחה בפיונגצ'אנג

נבחרת ההחלקה האמנותית מדורגת במקום החמישי הכללי במשחקי החורף בפיונגצ'אנג אחרי הופעה מרשימה של אלכסיי ביצ'נקו בתרגיל קצר עם 88.49 נקודות שדירגו אותו במקום שני, והופעה של הצמד יבגני קרסנופולסקי שסיים במקום תשיעי עם 54.47 נקודות. נמשיך לעקוב

A post shared by Olympic Team Israel (@olympicteamisrael) on Feb 8, 2018 at 9:19pm PST