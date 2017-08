אסנסיו: אם אקבל הצעה מפ.ס.ז' אענה "לא תודה"

18/08/2017 13:10 מאת מערכת ONE



אסנסיו חוגג (רויטרס) אסנסיו חוגג (רויטרס)

מרקו אסנסיו פתח בצורה חלומית את העונה בריאל מדריד. השערים האדירים בסופר קופה מול ברצלונה בתואר הראשון של העונה, כמו גם הידיעה כי סביר להניח שיפתח בכל ארבעת המחזורים הראשונים במקום כריסטיאנו רונאלדו, שמו את היהלום הצעיר של הבלאנקוס במרכז הכותרות.

אסנסיו שעלה לריאל כחמישה מיליון יורו בזמנו, הושאל תחילה לאספניול וחזר אשתקד למועדון תחת זיזו, אמור לקבל תפקיד מרכזי יותר בעונה הנוכחית כאשר הליך ההתפתחות שלו פשוט מרהיב. כבר היום הוא מוגדר כשחקן הספרדי עם הסיכויים הגדולים ביותר לזכות בעתיד בכדור הזהב ואם מישהו ביציעי הסנטיאגו ברנבאו חושש ממהלך כמו שפאריס סן ז’רמן ביצעה בקיץ על ניימאר, הוא יכול להירגע.

Loading the player... לה קורוניה מול ריאל מדריד במחזור ה-1

כאשר נשאל מה תהיה התשובה אם פ.ס.ז’ תפנה אליו, השיב אסנסיו: “פשוט אגיד להם ‘לא תודה’”. במקביל, באנגליה טענו כי ארסנל תנסה לרכוש אותו מריאל בעזרת הצעה כספית גבוהה אך לא נראה כי התשובה של אסנסיו תהיה שונה גם אם תגיע ההצעה מארסן ונגר. ביום ראשון זינדין זידאן יפתח עונה חדשה במשחק חוץ מול דפורטיבו לה קורוניה כאשר היהלום של ריאל אמור לפתוח בהרכב. המשחק כמובן ישודר בערוץ ONE. כל המשחקים של הליגה הספרדית יועברו בשידור חי בערוץ ONE, ערוץ 50 באיכות HD למנויי HOT, yes וסלקום tv.