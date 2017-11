מזהים? המראה החדש והמפתיע של דני עמוס

Mais um dia me divertindo e fazendo o que amo! Esse gol me fez voltar no tempo de criança, onde aprendi muito com o futsal. Então esse gol eu dedico a família Espinoza, em especial ao meu primeiro treinador de futsal, que me ensiou muito, Cleon Espinoza, te levo sempre no meu coração, você e família. Um grande abraço do teu filho preto aqui kkkkkk ???@ronaldinhogst @kevin.deserpa

A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) on Sep 20, 2017 at 11:46am PDT