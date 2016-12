מקרגור צייץ: אני הולך לשבור למייוות'ר את הפנים

24/12/2016 17:15 מאת מערכת ONE



מייוות'ר מול מקרגור מייוות'ר מול מקרגור

האם הקרב הגדול הבא כבר כאן? מה שבטוח שהטראש טוק כבר איתנו. קונור מקרגור צייץ היום (שבת) ציוץ בחשבון הטוויטר שלו שמאיים לשבור את האינטרנט. לוחם ה-MMA האירי ואלוף ה-UFC בקטגוריית משקל קלה העלה תמונה שלו ושל פלויד מייוות'ר וכתב: "I am going to break his face", או בתרגום פשוט, "אני הולך לשבור לו את הפרצוף".

למי שלא דאג להתעדכן בשמועות האחרונות בעולם האגרוף, הרבה אנשים בתעשייה ובעולם אמנויות הלחימה רוצים מאוד לראות קרב בין הכוכב האירי העולה לבין אלוף העולם על ידי חמישה ארגוני אגרוף מקצוענים, שזכה בעשר אליפויות עם מאזן מושלם של 0:49.

I am going to break his face pic.twitter.com/sI5jxpVGQN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 24, 2016

כזכור, לפני כשבעה חודשים, מייוות'ר, הידוע בכינויו “מאני”, אמר בעצמו כי “לא מדובר בשמועה, הקרב עשוי להתרחש. אני לא יכול להתעלם ממקגרגור. הוא לא פראייר. אני לא יכול להתעלם מכך שלוחם כזה קורא עליי תיגר. חוץ מזה, ארוויח מהקרב 100 מיליון דולר לפחות". נראה שהיום נעשה צעד משמעותי מאוד בכיוון הנכון וסביר להניח שבקרוב מאוד נהיה חכמים יותר.