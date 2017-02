ירדן ג'רבי נותחה במרפק: אני מרגישה טוב

שלום לכולם , במהלך השנתיים האחרונות אני סוחבת פציעה במרפק , ניסיתי לחזור לאימונים אך זה המשיך לכאוב לי והחלטתי לעבור ניתוח היום כדי שאוכל לחזור לאימונים כמו שצריך. אני רוצה להודות לד״ר ערן דולב ובית חולים ״מאיר״ על הטיפול המסור. וכמובן לפיזיוטרפיסט מספר אחד שלי נימרוד משה. אני מרגישה טוב ואני מאוד מתגעגעת לאימונים ללא חבישה וכאבים במרפק, אז עכשיו זה מתחיל :) #Tokyo2020

