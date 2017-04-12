ãåøèîåðã - îåðà÷å: ëáø ìà éøéáéí, àìà çáøéí

12/04/2017 17:32
îàú îòøëú ONE
çåìöåú áøèøä (èååéèø)
áî÷áéì ìç÷éøú äôéöåõ ùàéøò áàåèåáåñ ùì áåøåñéä ãåøèîåðã, îúâìåú òãåéåú ùì ùç÷ðéí òì äøâò äîáäéì, ëàùø òåã øáåú éãåáø òì äîùç÷ ùéçì äòøá (øáéòé). ì÷øàúå, ôåøñîå ääøëáéí, áòåã îé ùéçìéó àú äáìí äñôøãé îàø÷ áøèøä äåà îúéàñ âéðèø.
áåøåñéä ãåøèîåðã: øåîï áåø÷é, ìå÷àù ôéùö’÷, ñå÷øàèéñ ôàôàèñàèåôåìåñ, îúéàñ âéðèø, îøñì ùîìöø, ñååï áðãø, éåìéàï åéâì, àåñîï ãîáìä, ùéðâ’é ÷âàååä, øôàì âøøå åôééø àîøé÷ àåáîéàðâ.
îåðà÷å: ãðéàì ñåáàùéõ’, àìîîé èåøä, ÷îéì âìé÷, â’îøñåï, àðãøàä øàâ’é, áøððãå ñéìáä, ôàáéðéå, æ’åààå îåèéðéå, úåîà ìîàø, øãàîì ôì÷àå, å÷éìéàï àîáôä.
ëøéñèéàðå øåðàìãå îáäéì éìãä ÷èðä
áøèøä, ùðôöò áöåøä ìà ôùåèä áôéöåó àîù, òáø ðéúåç ìäåöàú øñéñéí îæøåòå åàéçåé äòöí áéã éîéï. àáéå ùì äùç÷ï, çåñä áøèøä, ãéáø òí áðå îàø÷ ìàçø äðéúåç: “äåà àîø ìðå ùäåà áñãø. äøåôàéí àîøå ùäùáø ðå÷ä. àéï ëìåí áæøåòå. äåà ééùàø îñôø éîéí ááéú äçåìéí åéùåçøø ìáéúå. àí ìåîø àú äàîú, æä äéä äìí. äåà ùîò áäúçìä øòù òæ åàæ äéä ôéöåõ. äåà äøâéù ëàá áøàùå åáæøåò ùðôâòä. ìà éãòðå îä ÷øä”.
äáìí òöîå äòìä úîåðä ùìå ìàéðñèâøí ëùäåà ðøàä îçåéê åëúá: "ùìåí ìëåìí! ëîå ùàúí éëåìéí ìøàåú äîöá ùìé äùúôø. úåãä ìëåìí òì äúîéëä åääåãòåú ùìëí, àðé ùåìç àú ëì äçéæå÷éí àì çáøéé ì÷áåöä åäàåäãéí ùì áåøåñéä ãåøèîåðã ì÷øàú äîùç÷ äòøá”.
äàéøåò äçøéâ àîù ÷éøá áéï îçðåú äàåäãéí ùì ãåøèîåðã åîåðà÷å, àùø çì÷ îäàåäãéí äî÷åîééí àéøçå àú äàãåîéí òã ìîùç÷ äòøá. áðåñó, àåäãé îåðà÷å äãôéñå çåìöåú îéåçãåú ì÷øàú äîùç÷ äðåùàåú àú ùîå ùì áøèøä ëàåú ñåìéãéøéåú òí çáøéäí äâøîðéí. ëîåäí, âí äùåòø øåîï áåø÷é òìä ìçéîåí òí çåìöä ùì çáøå äñôøãé.