ö'ìñé åéåðééèã ðàá÷åú òì áìí, éàðâ áãøê ìñéï

16/01/2017 14:45
îàú îòøëú ONE
ñèôï ãä ôøéé çåââ (GettyImages)
çìåï ääòáøåú ùì çåãù éðåàø ðîöà áòéöåîå, ääòáøåú äâãåìåú, äùîåòåú åäãéååçéí áòåìí òåùéí øòù âãåì åëîå áëì çìåï äòáøåú, àðçðå á-ONE îáéàéí ìëí àú äãéååçéí äòãëðééí åäùîåòåú äëé çîåú ëãé ìäùàéø àúëí îòåãëðéí ìâáé ùå÷ äùç÷ðéí åäîàîðéí.
äòáøåú øùîéåú
# òìé ñéñå÷å òáø áäùàìä ìàåìéîôéà÷åñ. äîâï äùîàìé ùìà îöà àú àú î÷åîå áàñèåï åéìä. äöøôúé ùéç÷ áòáø âí áôåøèå, ìéåï, åìðñéä åìéáøôåì.
# àøéàï øåáï, àçã äùç÷ðéí äååúé÷éí åäàäåáéí áàìéàðõ àøðä, äàøéê àú çåæäå ááàééøï îéðëï áùðä ðåñôú. ä÷ùø, ùáòåã ùáåò áãéå÷ éçâåâ éåí äåìãú 33, ééùàø áîåòãåï äáååàøé òã ìñåó òåðú 2017/18.
ñô÷åìöéåú çîåú
# áú÷ùåøú äàðâìéú îãååçéí ëé îðö’ñèø éåðééèã ðîöàú áùéçåú òí ä÷ùø äìåäè áñøééä à, ôøð÷ ÷àñé îçåó äùðäá. ä÷ùø áï ä-20, ùçæø îäùàìä áú òåðä ì÷áåöúå àèàìðèä, àîåø ìçúåí àí äîùà åîúï éáùéì.
# ðùàøéí áàðâìéä. ö’ìñé åîðö’ñèø éåðééèã ðîöàåú áîàá÷ öîåã âí îçåõ ìëø äãùà. ìôé äãéååçéí áñàï äáøéèé ùúé äâãåìåú îðäìåú îøãó àçøé äáìí äîöåéï ùì ìàöéå äàéèì÷éú, ñèôï ãä ôøéé. ääåìðãé äáéðìàåîé îùç÷ áìàöéå îùðú 2014.
# àùìé éàðâ, îâï îðö’ñèø éåðééèã’ ðîöà áîò÷á òì éãé ÷áåöú ùðãåâ-ìåðâ îäñåôø ìéâ äñéðéú àùø îòåðééðú áùéøåúéå. äàðâìé áï ä-31 òøê äòåðä àøáò äåôòåú áìáã áìéâä åöôåé ìçôù úçðä çãùä.
# ìàçø ùäöäéø òì ëååðúå ìòæåá àú ä÷áåöä, áååñèäàí îçôùéí ìéìã äøò äöøôúé ãéîéèøé ôàééä îçìéó. ëåëá ñååðñé äàéñìðé âéìôé ñéâåøãñåï öôåé ìäâéò áòñ÷ú òð÷ ùì 20 îéìéåï ôàåðã.