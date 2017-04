אוהדי הפועל ת"א כועסים על התנהלות הקבוצה

הפועל ת"א ערכה היום ישיבה משותפת של הנהלת הקבוצה והצוות המקצועי, בה הובהר שוב כי רמי הדר ימשיך לאמן את הקבוצה כמתוכנן ובהתאם לחוזהו, בניגוד לחרושת השמועות שנפוצה בימים האחרונים. בנוסף, סוכמה תכנית פעולה על מנת לייצב את הקבוצה לקראת הישורת האחרונה והמאבקים החשובים בליגה. במסגרת תכנית זו, נחתמה בהליך הגישור שיזמה מנהלת הליגה עסקת העברתו של השחקן ריצ'רד האוול להפועל ירושלים. נזכיר, כי במהלך התקופה האחרונה התקיימו גישושים הדדיים בעניין אפשרות העברתו של ריצ׳ארד האוול מהפועל תל אביב להפועל ירושלים. המהלך החל בעקבות החלטה של הצוות המקצועי לשחרר את השחקן וללא קשר לשיקול כספי, התאזרחות אפשרית או כל שיקול אחר שאינו מקצועי. משהתקבלה ההחלטה, הוחלט לפעול לסגירת עסקה מיטבית עבור מועדון הכדורסל הפועל ת"א, כשלנגד עינינו עומדת טובת הקבוצה וטובתה בלבד. חשוב להבהיר, לאור התקופה האחרונה, כי בהפועל ת"א ישחקו שחקנים שרוצים לשחק בקבוצה, ומבינים את הייחודיות של המועדון, ה-DNA שלו והחשיבות הגדולה לאוהדיו הרבים. אנו רואים זאת כזכות גדולה ללבוש את מדי הפועל, ופועלים על מנת שהפועל תהיה קבוצה תחרותית, הישגית ובעלת שאיפות.

