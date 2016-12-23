òåæø çãù ìáìàè, ùäôñéã 78:74 ìàðãåìå àôñ

26/12/2016 18:18
îàú îòøëú ONE
÷ñèåèéñ ÷îæåøä (èååéèø)
àçøé çîéùä ðéöçåðåú ìéâä áøöéôåú, ãøåùôà÷ä ùì ãééåéã áìàè ðòöøä åäôñéãä 78:74 áçåõ ìàðãåìå àôñ, æàú áîñâøú äìéâä äèåø÷éú áëãåøñì. äçáåøä ùì áìàè ôúçä èåá åàó äåáéìä áñéåí äøáò äøàùåï, àê øáò ùðé èåá ùì äîàøçú äòðé÷ ìä éúøåï ùì ùúé ð÷åãåú áîçöéú. áøáò äùìéùé äîùç÷ äîùéê ìäéåú öîåã, ëàùø âí äøáò äàçøåï äéä îåúç, àáì éãä ùì àðãåìå àôñ äééúä òì äòìéåðä áñéåí.
áúåê ëê, ãøåùôà÷ä ùðôøãä áùáåò ùòáø îòåæø äîàîï àééðàøñ áâàö÷éñ ùòáø ìòîãú äîàîï äøàùé áîëáé úì àáéá, äåãéòä äéåí òì îéðåéå ùì ÷ñèåèéñ ÷îæåøä ìúô÷éã åäåà éðñä ìñééò ìãééåéã áìàè.
÷îæåøä äìéèàé áï ä-46 îùîù ëéåí ëîàîï ðáçøú àåñèøéä, úô÷éã àåúå ÷éáì áúçéìú 2016, åàîåø ìäåìéê àåúä áîå÷ãîåú éåøåáàñ÷è 2017. äîåòãåï äàçøåï áå àéîï äéä ðéîáåø÷, òîå æëä ôòîééí áàìéôåú äìéâä äî÷åîéú.
òåã ÷åãí, äéä îàîï øàùé áéï äéúø áìå÷åîåèéá ÷åáàï, áçéî÷é, áôøå÷åí âãéðéä åáðáçøåú äìàåîéåú ùì ìèáéä åîåìãúå ìéèà, òîä æëä áî÷åí äùìéùé áàìéôåú äòåìí á-2010 åì÷ç çì÷ âí áîùç÷éí äàåìéîôééí áìåðãåï 2012. äåà âí ùéîù ëòåæøå ùì áìàè ááðèåï èøååéæå äàéèì÷éú.