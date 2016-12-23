éåí ùìéùé, 27.12.2016 ùòä 20:04
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øàùé|úåöàåú LIVE|ONE VOD|äéîåøé ñôåøè|âìéö'éí|äéîåøé ñåñéí|Winner|øãéå|ùòø äîçæåø áñôøã|îùç÷ äðéçåùéí|áçøå àú ñôåøèàé äùðä 2016

òåæø çãù ìáìàè, ùäôñéã 78:74 ìàðãåìå àôñ

÷ñèåèéñ ÷îæåøä îàîï ðáçøú àåñèøéä, ùäéä òåæø áçéî÷é, á÷åáàï åáðáçøú ìéèà, éçìéó àú áâàö÷éñ. àçøé çîéùä ðéöçåðåú áøöó áìéâä, ãøåùôà÷ä äôñéãä (0 úâåáåú)

éåøåìéâ 16-17
261153-126314öñ÷"à îåñ÷áä1
231126-122414øéàì îãøéã2
231051-110814àåìéîôéà÷åñ3
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26/12/2016 18:18 îàú îòøëú ONE
÷ñèåèéñ ÷îæåøä (èååéèø)
÷ñèåèéñ ÷îæåøä (èååéèø)

àçøé çîéùä ðéöçåðåú ìéâä áøöéôåú, ãøåùôà÷ä ùì ãééåéã áìàè ðòöøä åäôñéãä 78:74 áçåõ ìàðãåìå àôñ, æàú áîñâøú äìéâä äèåø÷éú áëãåøñì. äçáåøä ùì áìàè ôúçä èåá åàó äåáéìä áñéåí äøáò äøàùåï, àê øáò ùðé èåá ùì äîàøçú äòðé÷ ìä éúøåï ùì ùúé ð÷åãåú áîçöéú. áøáò äùìéùé äîùç÷ äîùéê ìäéåú öîåã, ëàùø âí äøáò äàçøåï äéä îåúç, àáì éãä ùì àðãåìå àôñ äééúä òì äòìéåðä áñéåí.

áúåê ëê, ãøåùôà÷ä ùðôøãä áùáåò ùòáø îòåæø äîàîï àééðàøñ áâàö÷éñ ùòáø ìòîãú äîàîï äøàùé áîëáé úì àáéá, äåãéòä äéåí òì îéðåéå ùì ÷ñèåèéñ ÷îæåøä ìúô÷éã åäåà éðñä ìñééò ìãééåéã áìàè.

ååéì ÷ìééáåøï òåìä ìñì (èååéèø)

òåã áàúø:

÷îæåøä äìéèàé áï ä-46 îùîù ëéåí ëîàîï ðáçøú àåñèøéä, úô÷éã àåúå ÷éáì áúçéìú 2016, åàîåø ìäåìéê àåúä áîå÷ãîåú éåøåáàñ÷è 2017. äîåòãåï äàçøåï áå àéîï äéä ðéîáåø÷, òîå æëä ôòîééí áàìéôåú äìéâä äî÷åîéú.

òåã ÷åãí, äéä îàîï øàùé áéï äéúø áìå÷åîåèéá ÷åáàï, áçéî÷é, áôøå÷åí âãéðéä åáðáçøåú äìàåîéåú ùì ìèáéä åîåìãúå ìéèà, òîä æëä áî÷åí äùìéùé áàìéôåú äòåìí á-2010 åì÷ç çì÷ âí áîùç÷éí äàåìéîôééí áìåðãåï 2012. äåà âí ùéîù ëòåæøå ùì áìàè ááðèåï èøååéæå äàéèì÷éú.

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öôå: ùøåï ôøé îúôùèú áôøñåîú çãùäðâï
äøâò äæä ùäñôåøèàé ùàúä îòøéõ ôúàåí îåìêðâï
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23/12/2016 îçæåø 14
79 öñ÷"à îåñ÷áä
95 ôðøáçö`ä
80 æ`ìâéøéñ ÷åáðä
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