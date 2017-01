הספורטאים נפרדים מ-2016, ששון: שנה משוגעת

רגע לפני שאני ממריא חזרה לסין ובאמצע האריזות עזבתי הכל לטקס נבחרי השנה של משרד הספורט. כיבדתי אותם אבל לצערי הם לא כיבדו אותי. בחירת הקהל שבחרה בי לשחקן השנה שונתה ע״י הוועדה. למה? אין לי מושג והאמת זה גם לא מעניין. שנה שבה אני מנפץ שיא של 60 שנה של גולים לעונה מנפץ סכומי העברה של שחקן ישראלי למעבר לסין. מייצג את מדינתי באהבה רבה כשגריר אמיתי וציוני גאה ולסיום מסיים את העונה במקום שישי! של כובש שערי ליגה בעולם כולו שנה מלאה בריגושים והישגים שמסתיימת בהחלטה פוליטית מנותקת מבחירת הקהל מסיבה לא ברורה. רק אגיד וברור: אני מודה לקהל שבחר בי זה מרגש אותי שאתם שאוהבי ספורט אמת יודעים להעריך אותי ולפרגן. לגבי הפוליטיקאים והעסקנים רק אגיד שהניתוק וההתנשאות מעל כולם לא בהכרח עושים אתכם יותר חכמים. רק יותר מנותקים. אני ממריא מחר לעונה חדשה בסין. מבטיח לאוהדי האמיתיים רגעי נחת ושיאים חדשים. זה המנוע שלי והתמיכה שלכם לא מובנת מאילו. תודה ושנה טובה

A photo posted by Eran Zahavi (@eranzahavi) on Jan 3, 2017 at 1:20pm PST